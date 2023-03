ATLETICA Al via gli Europei di atletica, c'è anche San Marino Alessandra Gasparelli e Francesco Sansovini sono i due portacolori del Titano agli Europei di Istanbul

Si aprono oggi a Istanbul i campionati Europei di atletica leggera. A rappresentare San Marino ci sono Alessandra Gasparelli e Francesco Sansovini. I due velocisti biancoazzurri saranno in Turchia da oggi. Alessandra Gasparelli sarà la prima a scendere in pista nelle batterie in programma per domani alle ore 10:00. Francesco Sansovini invece affronterà le batterie sabato mattina.

