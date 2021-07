TENNIS TAVOLO Al via gli Europei Giovanili di Tennis Tavolo

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia tornano i Campionati Europei Giovanili a Varazdin in Croazia, I pongisti sammarinesi saranno presenti nella gara riservata agli under 19, la categoria più difficile e prestigiosa, vista la presenza di molti giocatori già affermati nel circuito professionistico seniores. Il direttore tecnico Claudio Stefanelli ha convocato per questa trasferta Mattias Mongiusti, Andrea Morri, Lorenzo Piergiovanni, Lorenzo Vannucci.

