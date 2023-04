Al via il Meeting Squalo Blu: a podio Valloni e Bianchi

Nel servizio le parole di Arianna Valloni e Loris Bianchi

Partecipazioni da record per l'edizione n°12 del Meeting Squalo Blu, che tra oggi e domenica vedrà in vasca al Multieventi oltre mille atleti. 38 squadre da tutta Italia – più una svizzera – per nuotatori di ogni età, dagli Esordienti B e A a Ragazzi, Juniores e Assoluti. Tutti in quest'ultima categoria i 5 sammarinesi che, tra un mese, saranno ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta. La prima in gara è Arianna Valloni, che nei suoi 800 stile – la attendono anche 200 e 400 stile – parte in sordina e rimonta, chiudendo con un bronzo amaro: il 9' 20” 64 registrato è lontano dal suo personale – inferiore ai 9' – e non la lascia per niente contenta. Moderatamente soddisfatto invece Loris Bianchi, anche lui di bronzo nei 1500 stile col tempo di 16' 17” 55, in linea con la fase di preparazione in vista di Malta. Sempre nel pomeriggio si sono disputati i 50 farfalla, con in vasca Ilaria Ceccaroni (9ª in 30” 26), Alessadro Rebosio (4° in 26” 52) e Giacomo Casadei (5° in 26” 62). I tre sono in vasca anche in prima serata nei 50 stile, con Casadei che disputerà anche i 50 rana.

