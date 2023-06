PADEL Al via la prima Wonderbay Business padel Il torneo è dedicato alle aziende sammarinesi, partite al Wonderbay

Al via la prima Wonderbay Business padel.

Con la serata inaugurale è partita la prima edizione della Wonderbay Business padel cup by Ram, torneo riservato alle aziende sammarinesi, organizzato da Wonderbay con il patrocinio della Segreteria di stato per il lavoro e lo sport. Saranno otto le squadre, in rappresentanza di altrettante realtà del Titano, a sfidarsi nella competizione ospitata al Wonderbay. Presentate le squadre è stato ufficializzato anche il calendario delle partite, in programma ogni lunedì e martedì nell'impianto sportivo, dal 19 giugno al 10 luglio, giorno della finale che determinerà il podio del torneo.

