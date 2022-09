Al via la San Marino International Kuikma Padel Cup

Sentiamo Stefano Pazzini

La San Marino sportiva è sbarcata nel sempre più emergente mondo del padel da un paio d'anni e ora è pronta per portarne i grandi interpreti sul Titano. Al Wonderbay è cominciata l'edizione n°1 della San Marino International Kuikma Padel Cup: 55 le coppie al via per un torneo FIP Gold dal montepremi di 14mila euro, che vedrà in campo il meglio del padel italiano e coppie di alto profilo internazionale come quelle spagnole Victor Ruiz Remedios-Gonzalo Rubio Perez, e Ivan Ramirez Del Campo-Raul Marcos Duran. Oggi e domani tocca alle qualificazioni, da venerdì si procede col tabellone principale: ottavi e quarti si giocano sabato, domenica invece le semifinali e, alle 17, la finale. In tabellone, tramite wild card, i sammarinesi Jarno Giardi e William Forcellini, in coppia, ed Edoardo Berardi, con Federico Cicognani. In campo già oggi, nelle qualificazioni, gli altri biancazzurri Davide Bertuccini e Christian Pizarro, in coppia con Maurizio Palazzini e Miguel Malero.

Non solo agonismo puro, nella settimana del Padel del Wonderbay: in questi giorni si sono giocati anche il Torneo Giallo, con 24 coppie non fisse, e e quello a coppie fisse, sempre 24: la finale di quest'ultimo, Alessandro Paccagnella-Alessandro Casadei contro Luca Brasini -Andrea Nuti, si giocherà domenica. E poi c'è lo spazio dedicato alla beneficenza: la lotteria a favore di San Marino For the Children e, sabato, il torneo vip The King of Padel, con protagonisti ex calciatori come Panucci, Candela e i campioni del mondo Iaquinta e Zaccardo e con in palio mille euro che saranno devoluti a un ente scelto dai vincitori.

Sentiamo Stefano Pazzini, Direttore San Marino International Kuikma Padel Cup