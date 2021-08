Sentiamo Simone Albanese

"Voglio gratificare la mia famiglia che mi ha supportato in questi anni in cui spesso sono stato lontano. Mi prendo un po' di tempo per me e per loro, poi spero di rientrare in questo mondo che ha sempre fatto parte di me". Sono le ultime parole da giocatore di Simone Albanese. Il Capitano da l'addio al baseball da vincente.

Nel video l'intervista a Simone Albanese