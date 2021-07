Aldo Pacchioni ha vinto il Torneo della Libertà

E' Aldo Pacchioni il vincitore del titolo assoluto del Torneo della Libertà organizzato dalla Cerna dei Lunghi Archi in collaborazione con la Lega Arcieri Medievali. In 300 per i titoli di categoria e per aggiudicarsi il prestigioso Collare di migliore arciere, per un torneo valido anche per la 14' edizione del Campionato Nazionale Italiano Assoluto individuale di arco storico e prova di Campionato Nazionale LAM 2021. In totale 11 le categorie previste. In campo maschile da segnalare i successi di Andrea Pelliccioni, Leonardo Cesaretti, Alessio Grilli, Claudio Fraternale, Antonio Sepe, Renzo De Santis e Kovacs Zsolt. Successi di categoria anche per Debora Pavani, Isabella Rizk e Alessia Tondini. La pioggia ha rallentato, ma non rovinato il torneo che si è confermato di grande richiamo e interesse.