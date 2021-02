ATLETICA Alessandra Gasparelli bronzo allievi ai campionati italiani

Alessandra Gasparelli ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani indoor categoria Allievi under 18, nei 60 ostacoli con il tempo di 8:77, stabilendo in questo modo il nuovo primato sammarinese di categoria migliorato tre volte in questa stagione.

