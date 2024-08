PARIGI 2024 Alessandra Gasparelli corre già verso Los Angeles L'atleta sammarinese ha stabilito il nuovo personale e il record sammarinese nei 100 metri.

Corre, corre veloce Alessandra Gasparelli e lo fa verso un futuro che può essere roseo, anzi biancoazzurro. Parigi, lo Stade de France e l'emozione di una prima volta alle Olimpiadi, vissuto con orgoglio di chi sa, che in quella corsia c'era tutta una Nazione. Non ha deluso le attese Alessandra Gasparelli, arrivata in Francia in forma olimpica. Una bella corsa, da seconda di batteria, per un salto verso il turno successivo. Poi il tempo che lascia un segno, 11''54, personale e record sammarinese. Per un traguardo destinato a rimanere. Da Parigi a Los Angeles il passo, anzi la corsa, è poi breve. Meno di quattro anni per continuare a lavorare e preparare la gara più veloce dell'atletica, perché quel tempo Alessandra lo vorrà di certo aggiornare, con impegno e determinazione, con la spinta di una nazione che per lei ha fatto il tifo senza batter ciglia, quasi in apnea per 11''54.

Nel servizio l'intervista con Gian Primo Giardi - presidente Cons

