Alessandra Gasparelli e Francesco Sansovini sono d'oro a Monaco

Allo Stadio Louis II di Montecarlo Alessandra Gasparelli e Francesco Sansovini salgono sul gradino più alto del podio nelle gare dei 100 metri agli European Challenger Championships a Monaco.
Alessandra Gasparelli ferma il cronometro sul tempo di 11.81. La velocista sammarinese centra anche la medaglia d'argento nella gara dei 200 metri con 24.04.
Stupendo oro anche per Francesco Sansovini nei 100 metri con il tempo di 10.62
I risultati ottenuti arrivano sulla pista che tra meno di un anno ospiterà le gare di atletica dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa.