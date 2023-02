ATLETICA Alessandra Gasparelli è vice campionessa italiana nei 60 metri Ad Ancona la portacolori dell'Olimpus San Marino ha conquistato il secondo posto nella categoria under 20 con il tempo di 7.53

La medaglia d'argento di Alessandra Gasparelli è un bel messaggio per il presente dell'atletica, un segnale importante in vista dei prossimi impegni. La portacolori dell'Olimpus San Marino ha centrato un ottimo secondo posto ai campionati italiani di Ancona. La sammarinese ha chiuso la gara dei 60 metri con il tempo di 7.53, a tre centesimi dalla campionessa italiana Great Nnachi. Una differenza che la velocista pensa di poter colmare al top della condizione. In finale Alessandra Gasparelli ha migliorato il tempo di qualificazione, 7.57 nella prima batteria, poi 7.58 in semifinale. Una giornata intesa per la biancoazzurra. Archiviata la gara di Ancona, la testa va già ai prossimi impegni, con i Giochi di Malta grande appuntamento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: