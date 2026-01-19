ATLETICA Alessandra Gasparelli: "Quando ho visto il tempo sono rimasta senza parole" La velocista sammarinese ha stabilito il nuovo record sammarinese sui 60 metri con il tempo di 7''30, vincendo ad Ancona il Memorial Alessio Giovannini

Il 2026 di Alessandra Gasparelli è iniziato con due grandissime prestazioni ad Ancona:

"Sì, diciamo che quest'anno la stagione è iniziata molto bene, sia per quanto riguarda i 200, per i quali sono molto contenta, ma soprattutto per i 60, perché vengo da un anno che ho avuto un po' di infortuni, quindi ritornare a gareggiare, andare subito così forte, mi fa veramente tanto contenta".

Nei 60 hai stabilito anche il record nazionale, un'altra soddisfazione.

"Sì, esattamente, perché allora, innanzitutto, sono molto contenta di essere tornata a fare la mia gara, ovvero i 60, perché è una gara molto di test, quindi devi essere molto concentrata, ovviamente devi essere in forma, e aver fatto un tempo così veloce alla prima uscita di gara, sono proprio molto soddisfatta e penso anche, magari, di togliere sempre un pochino di più in questa stagione, almeno me lo auguro".

Tra l'altro, in una finale nella quale c'erano tutte le atlete comunque che potevano vincere quella gara, atlete militari, aeronautiche e via dicendo.

"Esatto, infatti era una gara molto spinta, infatti è stata una finale velocissima, perché è, appunto, una gara anche chiusa, quindi diciamo c'erano atleti di alto livello, quindi essere arrivata prima di loro mi fa ben sperare che vuol dire che è veloce, lo so, no?"

E poi non è che sei arrivata prima di loro, sei arrivata molto prima di loro.

"Infatti, allora, in realtà, durante la gara non mi rendevo conto di come stessi andando, quindi quando ho visto il tempo già sono rimasto allibita. Quando poi ho visto che effettivamente ero molto più avanti di loro non ci credevo quasi, quindi sono molto molto, ma molto contenta".

Le prime due uscite e subito due grandi risultati.

"Sì, esatto, allora, ma la cosa più bella, a parte il tempo, che comunque sono dei tempi molto veloci, è il fatto che io come atleta sono molto concentrata, nel senso vado in gara e dall'inizio del mio riscaldamento alla gara sono proprio concentrata su quello che devo fare, non perdo un attimo di attenzione, comunque di concentrazione. Questa è una cosa molto importante, almeno per la mia specialità che è molto corta e quindi devi essere molto concentrata su quello che fai".

Un risultato importante anche, diciamo, a livello europeo, giusto?

"Sì, esatto, allora, diciamo che effettivamente la stagione è appena iniziata, però essere comunque tra le migliori europee al momento non è poco, insomma".

