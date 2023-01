ATLETICA LEGGERA Alessandra Gasparelli, quasi record sammarinese sui 60 metri indoor

Al meeting di atletica leggera indoor che si è svolto domenica 15 gennaio al pala indoor di Ancona l’attesa era tutta per il debutto di Larissa Iapichino sui 60 metri che non correva da diversi anni. La Iapichino è l’attuale campionessa italiana di salto in lungo e detentrice del record mondiale indoor juniores. Tra i sammarinesi in gara, è certamente spiccata la prestazione di Alessandra Gasparelli. La sammarinese con un 7.52” sui 60m, vicinissima al record sammarinese, gli permette di accedere alla finale che con una bella volata chiude al quarto posto a pochi centesimi dalla campionessa. Un meeting quello di Ancona con una grande partecipazione, con più di 1200 presenze-gara nel primo weekend di attività, tra il settore giovanile del mattino e quello assoluto del pomeriggio. C’è voglia di atletica in questo nuovo anno e anche numerosi atleti sammarinesi si sono presentati ai blocchi di partenza. Sabato abbiamo visto l’esordio di Andrea Ercolani Volta nei 200m con il tempo di 22.90 e Noemi Cola che decreta il nuovo record sammarinese under 17 sempre nei 200m chiudendo con il tempo di 26”87. Domenica da notare nello sprint sui 60m Nicolas Bollini con 7.17, Rebecca Guidi con il tempo di 8”04, Elena Gasperoni e Alessia Selva rispettivamente con 8,35 e 8.66.

Nel salto in Lungo, ottima prestazione di Lucia Casali con 5,33m e Federica Valio 4,76m. Risultati questi per un inizio stagione fra i più promettenti della Federazione Atletica Sammarinese in previsione dei prossimi appuntamenti internazionali con i campionati del mediterraneo indoor U24 a Valencia gli europei Indoor di Istanbul e i Giochi dei Piccoli Stati a Malta.

