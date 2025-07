ATLETICA Alessandra Gasparelli: "Una medaglia che per me vale molto" La velocista biancoazzurra è vice campione d'Italia under 23 a Grosseto.

Dopo il record nazionale ottenuto a Maribor, Alessandra Gasparelli sale sul podio ai campionati italiani under 23:

"Sono molto soddisfatta - ha detto Alessandra Gasparelli a San Marino RTV - perché sono riuscita a portare a casa una medaglia che per me valeva tanto, perché era un ritorno soprattutto in quella pista dove ho dei ricordi bellissimi quando due anni fa diventai campionessa italiana under 20, quindi volevo far bene e ho fatto bene, sono contenta".

È stata una gara veramente molto intensa, con un bel recupero da parte tua nel finale.

"Sì esatto, è stata una gara particolare appunto perché fino a metà gara ero abbastanza indietro, però sono contenta di averci creduto fino alla fine, comunque ho continuato a correre e il risultato è venuto, proprio quello che speravo, quindi sono veramente contenta".

Sono settimane importanti perché poi era arrivato il risultato del record sanmarinese, le due medaglie ai Giochi dei Piccoli Stati, un mese e mezzo di grandi risultati.

"Sì, un mese e mezzo veramente molto duro, intenso, sia per il caldo, perché comunque gareggiare con questo caldo un po' ti butta giù, ma poi sono state gare importanti una dopo l'altra, quindi sono contenta di come il mio corpo abbia reagito, ma soprattutto come sia rimasta concentrata e così tanto a lungo per queste gare".

Tra pochi giorni poi altre gare?

"Sì esatto, tra una settimana più o meno ci saranno gli europei under-23, che diciamo è la mia gara di obiettivo perché punto molto a far bene lì perché si può far bene, le capacità ce le ho e comunque fisicamente ci sono, quindi spero solo nel meglio".

