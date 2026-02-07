TV LIVE ·
Alessandra Gasparelli vicecampionessa italiana indoor U23 sui 60 metri

La sammarinese ha corso in 7"32, secondo miglior crono personale, battuta di soli due centesimi da Alice Pagliarini

7 feb 2026
Alice Gasparelli insieme all'allenatore Dan Mitirica
Dopo l'argento all'aperto dell'estate 2025 sui 100 metri, Alessandra Gasparelli si conferma anche al chiuso: la sammarinese è vicecampionessa italiana indoor dei 60 metri piani, nella categoria promesse (under 23). Arrivata in finale con il miglior tempo di qualificazione, un 7"35 che fin lì rappresentava la sua seconda miglior prestazione personale (vicinissima al 7"30 corso il 17 gennaio, sempre ad Ancona), nell'ultimo atto l'atleta della Olimpus San Marino si è migliorata ancora, correndo in 7"32.

Una gran gara, ma non sufficiente a prendersi l'oro, perché, dopo essersi un po' nascosta in fase di qualifica, Alice Pagliarini (Fiamme gialle) ha sfoderato un gran tempo e l'ha preceduta di soli due centesimi. Per rimanere con lei, Gasparelli avrebbe dovuto quantomeno pareggiare il proprio record personale, un'impresa che non le è riuscita di un nulla. Nonostante l'oro e il titolo fossero un obiettivo realistico, resta il bell'argento conquistato, che potrà rendere questi Campionati italiani indoor un trampolino di lancio verso il prosieguo della stagione, per un'atleta che è in costante crescita, e, soprattutto, verso l'imminente salto di categoria.




