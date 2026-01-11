Alessandra Gasparelli vola ad Ancona con il nuovo record sammarinese
La velocista sammarinese chiude davanti a tutti i 200 metri.
Ottima apertura di stagione per Alessandra Gasparelli. La velocista sammarinese vince i 200 metri al PalaCasali di Ancona dove si è disputata la 2ª Manifestazione indoor. Alessandra Gasparelli apre il 2026 con il tempo di 23,83 che vale anche il nuovo record nazionale indoor di San Marino. Sul podio, con l'atleta dell'Olimpus San Marino, Sara Cirillo del ACSI Futuratletica con 24,13 e Elisa Marcello del CUS Cagliari con 24,55.
Sempre ad Ancona, nel salto in lungo Greta San Martini vince con la misura di 5.46 metri vittoria e stabilisce il nuovo record sammarinese under 20, nuovo primato allievi per Roberto De Luca nel salto triplo con 12.48 metri. Nei 60 ostacoli Simone Gorini ferma il tempo su 8:87 che vale il nuovo record sammarinese.
Questi i risultati nelle altre gare, 60 ostacoli allievi Elena Trotta 10.47, Anita Selva 11.49, Marcello De Luca 9.38, Andrea Zafferani 9.97. Nei 200 metri: Gianmarco Gulini 22.78, Samuele Grossi 24.38, Marcello Carattoni 25.12, Simone Gorini 24.07, Willlian Venturini 25.29, Andrea Zafferani 25.78, Federico De Gregorio 26.55, Marcello De Luca 26.00. Nel getto del peso: Katrin Arnold 9.61
