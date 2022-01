Brilla l'atletica sammarinese al Memorial Giovannini di Ancona. Super gara di Alessandra Gasparelli che vince i 60 metri in 7''48 che vale come nuovo primato sammarinese e miglior prestazione stagionale italiana. Per la società Olimpus da segnalare sulla stessa distanza anche il 6''71 di Francesco Sansovini, nuovo record sammarinese. Francesco Molinari ha ritoccato in 6''84 il suo personale.