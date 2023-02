TIRO A VOLO Alessandra Perilli al comando dell'Open del Qatar Dopo le prime due serie la tiratrice sammarinese ha colpito 44 piattelli su 50

Alessandra Perilli al comando dell'Open del Qatar.

Prima giornata di gara all'Open del Qatar, gara internazionale che precede di due settimane la prova di coppa del mondo in programma sulle pedane di Doha. Dopo le prime due serie, Alessandra Perilli è al comando della gara femminile con 44 su 50, lo stesso punteggio dell'italiana Alessia Iezzi e della slovacca Spotakova.

In campo maschile, comandano Mauro De Filippis e lo slovacco Erik Varga con 47 su 50. In ritardo Gian Marco Berti che ha colpito solo 38 piattelli. Domani in programma altri 50 piattelli.

