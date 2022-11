Alessandra Perilli parteciperà alla President Cup di Tiro a Volo in programma dal 1 al 3 dicembre in Egitto. La gara che una volta era nota con il nome di Finals, relative alla Coppa del Mondo, vedrà in pedana le prime dodici tiratrici del ranking mondiale. Alessandra Perilli difenderà i colori di San Marino mentre Jessica Rossi e Silvana Stanco rappresenteranno la squadra italiana.