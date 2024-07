PARIGI 2024 Alessandra Perilli apre l'Olimpiade con un triplo 23

A Chateroux è cominciata la gara olimpica di Tiro a Volo. Nel Trap Femminile Alessandra Perilli ha chiuso le prime tre serie con 69 piattelli colpiti (23+23+23) su 75. Gara gara tutta in salita che per centrare la finale dovrà ora inventarsi un vero e proprio miracolo. Potrebbero non bastare due serie da 25 per agganciare il sesto posto. Se ne saprà di più nella mattinata di domani.

