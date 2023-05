MALTA 2023 Alessandra Perilli è argento

Il tiro a volo è sempre una bella storia, che va raccontata. Perché a Malta c'è la medaglia di Alessandra Perilli, perché c'è anche la giovane Martina Tonini che si gioca l'ingresso in finale allo shoot-off. La medaglia di bronzo di Tokyo torna ad essere protagonista. La tiratrice sammarinese entra in una finale, nella quale la lussemburghese Lena Bidoli spara benissimo. Dopo i primi 25 piattelli Alessandra Perilli deve recuperare tre colpi. Si capisce che l'oro passa da lì. Il vantaggio della tiratrice del Lussemburgo resta così. Perilli e Bidoli fanno praticamente gara a parte e arrivano agli ultimi dieci piattelli con una differenza di due colpi. Alessandra sbaglia, Bidoli no. Il vantaggio dell'avversaria aumenta per diventare anche +4 a sette piattelli falla fine. Alessandra resta nella gara, Bidoli sempre uscire quando fa quattro zeri di fila. Si finisce 42 pari. Sembra la rimonta perfetta. Lo shoot-off premia Bidoli al primo colpo. Alessandra è argento, bello, bellissimo.

Nella giornata del tiro a volo, c'è anche un altro shoot-off. Quello di Martina Tonini. Al debutto ai giochi, con una prima giornata difficile la giovanissima tiratrice sammarinese, si guadagna la possibilità di entrare in finale contro la maltese Busuttil. Il primo errore di Tonini al terzo colpo, sbaglia anche la maltese, si va avanti fino al settimo, Tonini sbaglia, la maltese no. Resta una prima grande esperienza.

Nel video le interviste con Alessandra Perilli e Martina Tonini

