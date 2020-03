Alessandra Perilli è argento anche in Coppa del Mondo

Alessandra Perilli si conferma in grande condizione in questo avvio di stagione. Dopo l'argento conquistato al GP del Qatar, eccone un altro, oggi a Cipro nella prima prova di Coppa del Mondo di Trap.

La Perilli con 117 piattelli colpiti è entrata in finale per prima e ha condotto fino all'ultima mini serie da 5 quando a causa di un doppio zero è stata scavalcata dalla polacca Sandra Bernal, oro con 44 davanti alla sammarinese con 43. La medaglia di bronzo è andata alla spagnola Fatima Galvez



