TIRO A VOLO Alessandra Perilli è la nuova numero 1 del mondo La tiratrice sammarinese ha scalato il ranking del Trap donne

In Repubblica lo sport è fermo e in attesa di sapere come e quando ripartire arriva una notizia storica. Alessandra Perilli è la nuova numero uno del mondo nella graduatoria di Trap Femminile. Alessandra ha scalato il ranking che la vedeva settima nell'ultima pubblicazione. Una leadership che è motivo di orgoglio per tutta la Federazione Tiro a Volo e il movimento sportivo in particolare soprattutto in una fase come questa di lockdown senza precedenti.



