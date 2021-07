TIRO A VOLO Alessandra Perilli ha vinto il campionato sammarinese Open La campionessa biancoazzurra si è imposta con il punteggio di 119 si 125

Alessandra Perilli ha vinto il campionato sammarinese Open.

A poco più di dieci giorni dalle Olimpiadi di Tokyo, Alessandra Perilli e Gian Marco Berti hanno messo il loro sigillo al Campionato Sammarinese Open di Trap. La prova è stata vinta da Alessandra con il punteggio di 119/125. Al secondo posto Berti con 113 piattelli colpiti, terzo Giuseppe Reggini con 106. Un buon risultato per i due atleti di interesse nazionale in vista delle Olimpiadi che si apriranno il prossimo 23 luglio nella capitale del Giappone. In Prima Categoria la vittoria è andata ad Alfio Tomassoni, in Seconda Categoria ha trionfato Gian Nicola Berti e in Terza Categoria si è imposto Simone Rigoni.

