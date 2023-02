TIRO A VOLO Alessandra Perilli in lotta per la finale dell'open del Qatar La tiratrice sammarinese occupa il quinto posto con 82 su 100

Seconda giornata di gara a Doha per l'Open del Qatar di Tiro a Volo. Dopo aver chiuso al comando la prima giornata, Alessandra Perilli è scivolata al quinto posto, con un totale di 82 piattelli su 100. In testa alla gara femminile, l'italiana Iezzi e la slovacca Spotakova con 88 piattelli. Nella gara maschile, comandano gli italiani Lorenzo Ferrari e Mauro De Filippis, rispettivamente con 95 e 94 piattelli colpiti. Lontano dai primi Gian Marco Berti che ha chiuso la seconda giornata con 75 su 100. Domani gli ultimi 25 piattelli, con i primi sei che entreranno in finale.

