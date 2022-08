Sono cominciati a Cipro i Campionati Europei che oltre al titolo continentale, assegneranno anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024. In campo femminile, Alessandra Perilli occupa l'undicesimo posto con 69 piattelli su 75. Stesso punteggio nella gara maschile per Manuel Mancini che ha centrato 69 piattelli mentre non è cominciato bene l'Europeo di Gian Marco Berti. Per il tiratore sammarinese, solo 63 piattelli colpiti su 75. Domani gli ultimi 50 piattelli.