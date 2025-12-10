TIRO A VOLO Alessandra Perilli: "Mi piace la finale a 8. Peccato per l'ultimo piattello"

Alessandra Perilli è rientrata dal Qatar dove ha conquistato la medaglia d'argento al Mondiale di Trap. Sentiamo le sue considerazioni:



"Abbiamo provato la nuova formula, quindi la nuova finale, la finale a 8 e personalmente non mi è dispiaciuta, anche perché hai anche un pochino più di tempo, dovendo aspettare dietro la prima, siamo in due quando arrivo ad aspettare, quindi avevo anche tempo un po' di scaricarmi, mi toglievo le cuffie, ascoltavo la musica, per il momento ci piace".

Poi ovviamente siete in evoluzione continua, per cui non è detto che sia la soluzione definitiva, vero? "Esatto, esatto, lo scopriremo man mano coi mesi e vedremo alla fine che cosa decideranno".

E' un argento che ovviamente va festeggiato, come tutte le medaglie, però è andato molto molto molto vicino a essere oro, vero? "Eh sì, peccato l'ultimo piattello mi è uscito un "bird", quindi era un piattello rotto e io non tengo mai il punteggio, non sento le altre, non mi ricordavo, dico la verità, neanche quanti zeri avevo fatto io. E sono uscita dalla pedana, sperando che il giudice mi desse qualche secondo in più uscendo, e invece no, mi ha chiamato subito, ero tesa, la sentivo, perché sai, comunque l'ultimo piattello e niente, peccato, ho sbagliato".

Adesso non c'è neanche tempo per parlarne troppo, perché gennaio è dopodomani, vero? "Sì, esatto, proprio un paio di settimane fuori dal campo, perché già a fine gennaio faremo un Grand Prix che abbiamo a Dubai. E quindi poi si riparte. Sì, subito, gennaio, febbraio, ripartiamo subito con la stagione".



