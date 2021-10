CIPRO Alessandra Perilli mira al Piattello d'Oro della President Cup

A due mesi e mezzo dalle storiche medaglie olimpiche conquistate a Tokyo Alessandra Perilli torna in pedana. La tiratrice biancazzurra è volata a Cipro, dove si apre la President Cup, gara che ha sostituito la Finale di Coppa del Mondo. Sulle pedane del Larnaka Olympic Shooting Range i primi dodici tiratori del ranking mondiale di trap e skeet si affronteranno per la conquista del Piattello d’Oro. La Perilli, che attualmente occupa la quarta posizione del ranking mondiale, è accompagna dal tecnico Luca Di Mari.

Nuova la formula di gara, per ora solo sperimentale, che prevede 50 piattelli di qualificazione per il passaggio del turno (6 le coppie qualificate nel mixed team, 8 i tiratori nelle gare individuali). Due le semifinali, alle quali accedono da una parte i tiratori con ranking dispari e dall’altro quelli con ranking pari. Dopo i primi 15 piattelli scatta la prima eliminazione e dopo ulteriori 10 una seconda, fino a decretare chi accede ai medal match. Si parte giovedì con il mixed team.

