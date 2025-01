Alessandra Perilli dovrà fermarsi per circa un mese a causa di una ciste nel polso destro che le creava fastidio. La ciste è stata rimossa chirurgicamente, tuttavia non è escluso che il problema possa riproporsi. Perilli dovrà rispettare i tempi di recupero che prevedono due settimane di totale immobilità, poi comincerà la riabilitazione in palestra, e il ritorno graduale all'attività agonistica.