TIRO A VOLO Alessandra Perilli sul podio a Todi Bene anche la giovane Martina Tonini, terza nella categoria Junior femminile

Alessandra Perilli ha conquistato la medaglia d'argento nella decima edizione della Green Cup, gara di Tiro a Volo che si è disputata sui campi di Todi. La tiratrice sammarinese, dopo aver chiuso al primo posto le qualifiche con 118 su 125, ha ceduto in finale all'azzurra Silvana Stanco che ha colpito 45 piattelli contro i 43 della Perilli. Ottime notizie anche dalla giovane Martina Tonini, che si è guadagnata la medaglia di bronzo nella categoria Junior femminile. Nella gara Junior maschile ottima prova per Simone Rigoni e Alessandro Ceccaroni, che hanno chiuso rispettivamente in nona e decima posizione.



