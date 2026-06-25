Alessandra Perilli tra i prossimi impegni e i continui cambiamenti dei regolamenti di gara: "Periodo molto intenso"

Tra gli ospiti della inaugurazione della ConSums Arena a Montecchio anche la campionessa olimpica Alessandra Perilli: "Ho appena finito gli allenamenti - dichiara - siamo in un periodo molto intenso in previsione della partenza, il 7 luglio, per la prova di Coppa del Mondo di Lonato. Subito dopo rientriamo a casa una settimana e partiamo per la Cina, quindi diciamo che luglio è bello intenso. Non ci sono carte olimpiche in palio, di quelle ne parliamo a novembre, quindi step by step.

E tra un po' ci sono i Giochi del Mediterraneo.

"Esatto, infatti subito dopo, ad agosto, ci saranno i Giochi. È per quello che dico un passo alla volta arriviamo lì".

Abbiamo saputo, correggimi se sbaglio, che i regolamenti vengono cambiati spessissimo.

"Sì, esatto, adesso non so cosa ci aspetterà nelle prossime gare. Di sicuro hanno rimesso gli shoot off, quindi pari punteggio per entrare in finale ci sono di nuovo gli scontri perché nelle ultime gare non c'erano più. Quindi l'ultima serie col punteggio più alto andava avanti. Quindi diciamo che finale a otto rimaniamo così. Adesso nella nuova finale sappiamo il piattello che esce. Poi lo scopriremo vivendo perché sappiamo tutti che i piattelli spariamo, quindi non lo so come andremo avanti, non ho idea".







