TIRO A VOLO Alessandra Perilli: "Venerdì ho una gara a Todi, per il resto non si sa nulla" La tiratrice sammarinese è alle prese con un calendario ancora senza certezze.

Ripresa degli allenamenti anche per Alessandra Perilli, alle prese con un calendario ancora pieno di incertezze: "Venerdì ho una gara a Todi, organizzata dal mio sponsor, poi nient'altro. Al momento a livello internazionale non si sa nulla: si parlava dell'Europeo a settembre, ma sembrerebbe cancellato anche quello. Secondo me sarà molto dura ripartire, fare le gare lontano. Non riesco a immaginare come sarà. Mi vivo questo momento, gli allenamenti a casa, se c'è una gara in Italia prendo e parto, per l'estero invece non ci penso: penso all'Italia e a Tokyo 2021".



