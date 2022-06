TIRO A VOLO Alessandra Perilli vince la "Shooting Data Score"

Alessandra Perilli vince la "Shooting Data Score".

Alessandra Perilli ha vinto la gara sperimentale di Trap "shooting data score" nell'ambito della Gold Cup Beretta in corso a Lonato. La tiratrice sammarinese, in partenza per i Giochi del Mediterraneo di Orano, ha battuto le nazionali italiane Jessica Rossi e Silvana Stanco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: