Alessandro Casadei è il nuovo campione sammarinese di trap

Alessandro Casadei è il nuovo campione sammarinese di trap.

Si è svolto ieri, nell’impianto di tiro a volo in località La Ciarulla, a Serravalle, il Campionato Sammarinese di specialità trap. È stata l’occasione per testare la nuova formula della finale, che accompagnerà nel percorso per le Olimpiadi di Parigi 2024. Ad aggiudicarsi il titolo assoluto è Alessandro Casadei, che ha avuto la meglio su Alfio Tomassoni, secondo classificato, Gian Marco Berti, terzo, e su Manuel Mancini, il primo ad uscire allo sbarramento dei 15 piattelli. Mancini, entrato in finale con il miglior punteggio di qualifica (121/125), si impone in Prima Categoria. Gian Marco Berti ha vinto nella categoria Eccellenza, Tomassoni in Seconda Categoria e Gabriele Biordi in Terza. Negli Junior la vittoria è andata a Simone Rigoni, nei Master si è imposto Cesare Zonzini e nei Veterani il presidente federale Adriano Felici. Quest’ultimo, insieme a tutto il direttivo, si congratula e ringrazia tutti i partecipanti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: