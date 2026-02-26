BASEBALL

Alessandro Ercolani costretto a rinunciare al World Classic

Il lanciatore sammarinese ha accusato un problema alla spalla e per precauzione dovrà saltare il torneo con l'Italia

Alessandro Ercolani deve rinunciare al World Baseball Classic. Il lanciatore sammarinese, convocato con la nazionale italiana, è stato costretto a rinunciare per un problema fisico. Il pitcher dei Pittsburgh Pirates ha un fastidio alla spalla e per precauzione è stato deciso di evitare di peggiorare la situazione. Al posto di Ercolani è stato convocato il lanciatore di Parma Claudio Scotti. L'Italia debutterà al World Classic il 7 marzo contro il Brasile.

