BASEBALL Alessandro Ercolani: "Oroglioso di questa stagione in doppia A. Sogno la Major League" Continua l'avventura del lanciatore sammarinese nel baseball americano.

Continua l'avventura del sammarinese Alessandro Ercolani negli Stati Uniti. Il lanciatore del Titano quest'anno ha lanciato per gli Altoona Curve in doppio A e sogna la Major League:

"Sono stato molto contento che ad aprile mi hanno dato la notizia che mi avevano promosso ed ero molto felice, un risultato ottenuto grazie anche all'impegno e ai sacrifici che uno fa. Fa sempre piacere ricevere una conferma".

Un campionato con Altoona in una stagione comunque competitiva?

"Certo, sicuramente stagione competitiva, compagni forti e comunque avversari uguali".

Quanto è competitiva questa vita?

"È difficile, bisogna fare sacrifici per una vita che scegli di fare e sono contento di averla scelta".

Tu sei partito da San Marino, giochi negli Stati Uniti, direi che anche questa è una bella storia. Un paese piccolissimo di 34.000 persone e c'è un giocatore di baseball che gioca negli Stati Uniti.

"È bello far conoscere a qualche persona San Marino e sentire a volte storie di gente che è stata a San Marino e non lo sapevo. A volte fa capire anche come il mondo è piccolo".

Tu giochi per i Pirates, il sogno è quello?

"Sì, il sogno rimane quello e prima squadra.

Quando si può pensare di arrivarci?

"Si può pensare ogni anno, dipende da quanto migliori, dalla costanza. Ogni anno è buono".

La maggiore differenza tra la Major e una AA?

"L'esperienza. I giocatori di Major League hanno più esperienza, quindi in momenti di pressione e difficoltà riescono a uscirne più facilmente. Rispetto a uno di AA".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: