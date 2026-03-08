TAEKWONDO Alessandro Giovagnoli è Campione Italiano Junior di Taekwondo Il successo del sammarinese è arrivato in rimonta sull'italiano Andrea Zappone nella categoria -78Kg

Alessandro Giovagnoli è Campione Italiano Junior di Taekwondo.

Ad Anzio i campionati Italiani Junior Cinture Nere 2026, uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale. Sul tatami sono saliti 400 atleti provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi il titolo tricolore in una competizione che rappresenta molto più di una semplice gara: è il luogo dove si incontrano talento, sogni e determinazione. Per molti di loro questo campionato rappresenta un momento decisivo nel proprio percorso sportivo, una tappa fondamentale nella crescita agonistica e umana che accompagna i giovani atleti verso il futuro del Taekwondo italiano, e non solo. San Marino ha un talento affermato in questa disciplina come Alessandro Giovagnoli cat -78kg capace di eliminare Antonio Vinciprova e Luigi Zuliani prima di contendere il titolo tricolore ad Andrea Zappone. Una finale dura, combattuta, tiratissima con l'italiano che si prende la prima ripresa con il punteggio di 4-2.

Il ragazzo di San Marino lo studia e inizialmente va sotto anche nella seconda 0-3 sembrava una finale a senso unico ed invece Alessandro decide che è arrivato il momento di reagire e per Zappone non c'è stato più niente da fare con il punteggio che arriva sul 5-5 ma è del sammarinese il colpo decisivo e si torna in parità. Anche la terza ripresa riporta lo stesso copione: Zappone prende margine 0-3. Stupisce la semplicità e la tranquillità con la quale Alessandro non si disunisce e resta in partita sottraendo energia e fiducia all'avversario che nonostante il vantaggio va in difficoltà di fronte alla serenità che si trasforma in superiorità del sammarinese che va a chiudere il terzo sul 5-4. Giovagnoli batte Zappone 2-1, il sammarinese è campione italiano junior di Taekwondo.

"Grande onore per tutta la nuova FE.SA.T. (Federazione Sammarinese Taekwondo) - commenta la Federazione - e complimenti vivissimi a tutti i nostri giovani e alla professionalità dei Coach, tutti diplomati direttamente dalla WT (World Taekwondo Federation). Un grandissimo risultato per tutto il Taekwondo sammarinese che trova, per la prima volta nella sua storia ultratrentennale, l’oro in un campionato Italiano per cinture nere, figlio di chi si allena costantemente nelle due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città Centro Studi e a Serravalle presso la Sport Domus, Palestra “Taraflex verde”, dove viene insegnata questa nostra bellissima Arte Marziale e Sport Olimpico."



