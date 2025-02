TAEKWONDO Alessandro Giovagnoli punta in alto: "Obiettivo Piccoli Stati, Campionati Italiani ed Europeo Junior"

Il giovane talento del Taekwondo San Marino Alessandro Giovagnoli ha conquistato la medaglia di bronzo al debutto internazionale nella categoria junior:

"Questa gara Open si è svolta a Vienna in Austria. E' andata abbastanza bene come prima gara nella categoria Junior. Mi sono divertito e mi è piaciuto confrontarmi con gente diversa e più grande. Probabilmente mi è servita molto come esperienza e ho potuto imparare molto da questi incontri su quello che dovrò fare e che devo fare per migliorare".

Qual è la prima differenza tra la categoria che facevi e quella nuova?

"Diciamo che la prima differenza che ho trovato è che gli avversari erano abbastanza più forti, più agili e rapidi. Sono anche più esperti quindi fanno la differenza".

I tuoi obiettivi per quest'anno quali sono?

"I miei obiettivi principali per quest'anno sarebbero andare ai Campionati Italiani e cercare di arrivare a podio. Poi gli Europei Junior e gli europei dei Piccoli Stati".

Un progetto bello ambizioso. Da quanto tempo ti sei avvicinato al Taekwondo e come?

"Io mi sono avvicinato al Taekwondo all'età di 8 anni. Mi sono avvicinato grazie al progetto Giochiamo allo Sport nelle scuole elementari perché mi era piaciuto molto. Con il mio maestro Secondo l'avevo fatto. Ho iniziato nel 2018 quindi ho praticato questo sport da 7 anni".

