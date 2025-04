Alessandro Giovagnoli scala il ranking europeo

Momento magico per Alessandro Giovagnoli che continua a scalare il ranking europeo di Taekwondo. Il giovane sammarinese si è arrampicato fino alla tredicesima posizione grazie al risultato al Gran Prix Junior di Tallin. Giovagnoli ha raggiunto i quarti della prestigiosa competizione battendo agli ottavi il canadese Niko Kozina per poi fermarsi contro l'italiano Andrea Zappone. Il risultato vale ad Alessandro Giovagnoli la qualificazione al Gran Prix Junior di Belgrado in programma a settembre prossimo.