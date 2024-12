TAEKWONDO Alessandro Giovagnoli vince l'Oro alla Junior Cup

Alessandro Giovagnoli ha vinto la medaglia d'oro nella categoria Cadetti +65kg alla Junior Cup di Savona. L'atleta sammarinese ha superato in finale Matteo Natale per 2-0. Tra i Senior Michael Proppert ed Emilia Dini, fermati in semifinale, hanno vinto 2 medaglie di bronzo. La squadra sammarinese è stata come sempre guidata dal Maestro Secondo Bernardi. Alla Junior Cup erano iscritti 700 atleti provenienti da tutta Italia.

