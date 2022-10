Alessandro Vivoli al Campionato del Mondo U20 di scacchi

Alessandro Vivoli al Campionato del Mondo U20 di scacchi.

Per la prima volta San Marino parteciperà al Campionato del Mondo Under 20 organizzato a Cala Gonone, in Sardegna, dalla Federazione Scacchistica Italiana, sotto l’egida della FIDE, con il giovane atleta Alessandro Vivoli. Alla manifestazione, che terminerà domenica 23 ottobre, prenderanno parte ben 55 stati per un totale di 120 giocatori, di cui 13 Grandi Maestri, 36 Maestri Internazionali e 29 Maestri FIDE.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: