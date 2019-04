Alex Romero a San Marino. Venezuelano di Maracaibo, Romero è un mancino classe ’83 che nella massima serie italiana ha sempre giocato con la maglia di Rimini. L’esordio, nel 2013, è stato col botto: 444 di media battuta (primo in campionato davanti a Duran) con 5 fuoricampo e 41 punti battuti a casa. Nel 2018, l’anno scorso, quando batte 430 (ancora primo) con 16 punti battuti a casa e solo 7 strike-out subiti in 100 turni alla battuta. Romero fuori dall’Italia ha un passato tra Triplo A e MLB, dove in due stagioni ha raccolto 280 turni in battuta e una media di 239, sempre con gli Arizona Diamondbacks. Poi tanto AAA negli Stati Uniti e in Messico, oltre alla Lega invernale venezuelana. In sei stagioni di Triplo A americano 305 di media battuta, in Messico 324. Sempre a livelli di eccellenza assoluta.