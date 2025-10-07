TENNIS Alex Sciutti vince il Rodeo giovanile di doppio insieme a Bonazza. Lonfernini e Muccioli cedono alla testa di serie

Alex Sciutti, in coppia con il ravennate Davide Bonazza, ha vinto il Rodeo giovanile di doppio che si è concluso nel weekend sui campi del Ten Sport Center di Cervia. Sciutti e Bonazza si sono aggiudicati la vittoria nell’Under 12 maschile, dopo aver superato ai quarti Supini – Chiarini (4-1 4-0) e in semifinale Celli – Montuschi (4-2 4-0). In finale, poi, è arrivata una vittoria contro la coppia testa di serie numero 1 formata da Tommaso Cavassi e Tommaso Migliorini, superati al tie-break (4-5 5-3 7-4).

Nello stesso torneo, ma nella categoria Under 14, sono scesi in campo anche Alberto Lonfernini e Matteo Muccioli che, dopo avere superato al primo turno Simone Cantagalli e Alessandro Morigi (4-1 4-2), sono stati fermati dalla coppia testa di serie numero 1 Rosti – Gentile per 4-0 4-1.

