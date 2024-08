Alexandre Muller diventa re al San Marino Open

La terza volta è quella buona per Alexandre Muller. Dopo due eliminazioni al primo turno, di cui l'ultima lo scorso anno da testa di serie n.1, il tennista francese si riscatta e iscrive il proprio nome nell'albo d'oro del San Marino Open. Alla presenza dei Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, Muller e Chun-Hsin Tseng regalano uno degli ultimi atti più emozionanti e combattuti degli ultimi anni. A festeggiare è il 27enne di Poissy, n.3 del seeding, che scala posizioni nel ranking mondiale: dalla 99 alla 77. Tseng, invece, si dimostra il solito combattente. Dopo il primo set, perso 6-3 con un break che ha fatto la differenza, il giocatore di Taipei ha messo in mostra tutte le sue caratteristiche. Lotta su ogni pallina e colpi di qualità al momento giusto: così Tseng ha costruito la propria rimonta. Una serie di break lo hanno portato a chiudere il secondo set sul 6-4. A quel punto si è rivelato decisivo il terzo parziale: Muller prova a scappare in avvio portandosi prima sul 3-0, poi sul 4-2. Ma con Tseng la partita non finisce mai, soprattutto se c'è in palio un trofeo. Rincorsa completata con l'ennesimo break sul 5-4, prima dell'epilogo più giusto. 6 pari, e quindi tie-break. Qui però Muller dimostra tutta la sua esperienza e la sua capacità nel giocare i punti importanti: il transalpino va avanti addirittura 6-0, poi chiude 7-3. Una battaglia da 2 ore e 48 minuti di gioco, per chiudere una settimana di grande tennis sul Titano. Alexandre Muller è il primo tennista francese a conquistare il San Marino Open.