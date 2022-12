BILIARDO SPORTIVO Alfredo Rossini è il nuovo campione sammarinese di goriziana

Alfredo Rossini è il nuovo campione sammarinese di goriziana.

Si è svolto nel mese di novembre il campionato sammarinese di biliardo sportivo specialità goriziana. Il tabellone principale è iniziato con quattro gironi formati da altrettanti giocatori con partite ai 300 punti, caratteristica della specialità, che si sono sfidati al “Bar del Posto” di Santa Mustiola. In semifinale Alfredo Rossini ha superato la new entry Jerry Biordi per 2-0 e Gianluca Genghini ha avuto la meglio su Giorgio Boattini per 2-1. Domenica 25 la finale tra Rossini e Genghini, con il primo che si è aggiudicato la prima manche al meglio dei 400 punti. Genghini ristabilisce la parità nella seconda partita, infine la ‘bella’ è stata vinta da Alfredo Rossini con il punteggio di 400 a fronte dei 180 dell’avversario, diventando il nuovo campione sammarinese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: