BILIARDO Alfredo Torre Rossini si aggiudica la prima prova del Trofeo Federale

Alfredo Torre Rossini si aggiudica in rimonta la finale del Trofeo Federale 2023 specialità 5 birilli superando in finale Corrado Gualtieri per 2-1. Sedici gli iscritti che hanno effettuato la prima e la seconda fase a gironi, composta da quattro giocatori, dei quali solo i primi due qualificati al turno successivo con semifinali ad eliminazione diretta. Tutti gli incontri si sono disputati ai meglio delle tre partite ai 60 punti. La prima semifinale tra Alfredo Jose Torre Rossini e Cristiano Urbinati è stata vinta dal primo per 2-0, mentre Corrado Gualtieri ha battuto per 2-1 Maurizio Gobbi.

