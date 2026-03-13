Alfredo Torre Rossini: "Una soddisfazione speciale vincere per San Marino"
Rientrato dalla Turchia con la medaglia di bronzo, la soddisfazione di Alfredo Torre Rossini per aver portato San Marino sul podio agli Europei di biliardo.
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