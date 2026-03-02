TV LIVE ·
Alfredo Torre Rossini vince la prima prova del Trofeo Federale 2026

In finale ha avuto la meglio su Roberto Bucci per 2-0 e in semifinale aveva sconfitto con lo stesso punteggio Maurizio Gobbi

2 mar 2026
La Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo ha dedicato il mese di febbraio interamente alla prima prova del Trofeo Federale 2026 di specialità stecca 5 birilli, con 21 iscritti che si sono sfidati suddivisi in gironi e successivamente le semifinali e finale a scontro diretto. La gara, valevole per il ranking per decretare coloro che parteciperanno alle competizioni internazionali di questa stagione, è stata vinta da Alfredo Torre Rossini che in finale ha avuto la meglio su Roberto Bucci per 2-0 e in semifinale aveva sconfitto con lo stesso punteggio Maurizio Gobbi. Bucci a sua volta è approdato in finale grazie alla vittoria su Cristiano Urbinati per 2-1.




