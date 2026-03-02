BILIARDO SPORTIVO Alfredo Torre Rossini vince la prima prova del Trofeo Federale 2026 In finale ha avuto la meglio su Roberto Bucci per 2-0 e in semifinale aveva sconfitto con lo stesso punteggio Maurizio Gobbi

La Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo ha dedicato il mese di febbraio interamente alla prima prova del Trofeo Federale 2026 di specialità stecca 5 birilli, con 21 iscritti che si sono sfidati suddivisi in gironi e successivamente le semifinali e finale a scontro diretto. La gara, valevole per il ranking per decretare coloro che parteciperanno alle competizioni internazionali di questa stagione, è stata vinta da Alfredo Torre Rossini che in finale ha avuto la meglio su Roberto Bucci per 2-0 e in semifinale aveva sconfitto con lo stesso punteggio Maurizio Gobbi. Bucci a sua volta è approdato in finale grazie alla vittoria su Cristiano Urbinati per 2-1.

