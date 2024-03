BILIARDO SPORTIVO Alfredo Torre Rossini vince la prima prova del Trofeo Federale, specialità cinque birilli

Alfredo Torre Rossini vince la prima prova del Trofeo Federale, specialità cinque birilli.

La prima prova del Trofeo Federale di Biliardo Sportivo, specialità cinque birilli, ha assegnato i primi posti del ranking per decretare gli atleti che rappresenteranno il Titano ai prossimi appuntamenti internazionali. La vittoria è stata conquistata da Alfredo Torre Rossini che dopo aver battuto in semifinale Cristiano Urbinati ha avuto la meglio nella finale contro Gianluca Genghini, il quale a sua volta per approdare alla sfida decisiva ha sconfitto Roberto Bucci.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: